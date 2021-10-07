Пытки, голод и жизнь в бараках. Омбудсмен Украины рассказала, в каких условиях содержат заключенных в двух колониях в ОРДЛО

По информации украинского омбудсмена, на каждого заключенного устанавливают определенную сумму денег, которую нужно отдавать каждый месяц. Тех, кто отказывается платить, переводят в барак, где частично отсутствуют двери, окна, централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

"В осенне-зимний период заложники остаются практически на улице, их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы", – отметила Денисова.

Омбудсмен акцентировала внимание на критической ситуации с распространением COVID-19 в колонии. Многие заключенные имеют признаки этого заболевания: высокую температуру, сильный кашель, потерю вкуса и обоняния, у некоторых – выраженные диспепсические расстройства.

"Медицинская помощь им не предоставляется, а переданные родственниками лекарства не доходят из-за хищения администрацией. В течение дня заключенным запрещено прилечь на кровать, за это они получают наказание карцером за нарушение режима", – продолжила она.

Денисова подчеркнула, что эти факты свидетельствуют о прямом нарушении гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и п. 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН.

Украинский омбудсмен попросила главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главу Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт провести мониторинговые визиты в указанные учреждения. Она призвала представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Шарлотту Реландер отреагировать на указанные случаи нарушения прав граждан.