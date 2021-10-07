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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пытки, голод и жизнь в бараках. Омбудсмен Украины рассказала, в каких условиях содержат заключенных в двух колониях в ОРДЛО

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Денисова: В осенне-зимний период заложники остаются практически на улице
Денисова: В осенне-зимний период заложники остаются практически на улице
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В Макеевской исправительной колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 руководство систематически запугивает и требует деньги у заключенных. Об этом написала 6 октября в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По информации украинского омбудсмена, на каждого заключенного устанавливают определенную сумму денег, которую нужно отдавать каждый месяц. Тех, кто отказывается платить, переводят в барак, где частично отсутствуют двери, окна, централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

"В осенне-зимний период заложники остаются практически на улице, их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы", – отметила Денисова.

Омбудсмен акцентировала внимание на критической ситуации с распространением COVID-19 в колонии. Многие заключенные имеют признаки этого заболевания: высокую температуру, сильный кашель, потерю вкуса и обоняния, у некоторых – выраженные диспепсические расстройства.

"Медицинская помощь им не предоставляется, а переданные родственниками лекарства не доходят из-за хищения администрацией. В течение дня заключенным запрещено прилечь на кровать, за это они получают наказание карцером за нарушение режима", – продолжила она.

Денисова подчеркнула, что эти факты свидетельствуют о прямом нарушении гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и п. 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН.

Украинский омбудсмен попросила главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главу Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт провести мониторинговые визиты в указанные учреждения. Она призвала представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Шарлотту Реландер отреагировать на указанные случаи нарушения прав граждан.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре прошлого года представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Денисова 28 июня говорила о 405 гражданах Украины, которых боевики удерживают в местах лишения свободы на территории ОРДЛО.

По данным СБУ на начало августа, в тюрьмах боевиков было 295 человек, женщины составляют 10-ю часть от всех пленных.

Теги: Россия, ООН, ОБСЕ, Людмила Денисова, Донбасс, заключенные, боевики, пытки, деньги, омбудсмен, хищения, болезнь, ОРДЛО, тюрьмы
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