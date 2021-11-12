На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве, они погибли – штаб ООС

С начала суток оккупанты нарушали режим тишины два раза: районе Зайцево они открывали огонь из гранатометов разных систем, а в районе Попасной - из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью... Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.