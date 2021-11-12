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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве, они погибли – штаб ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь, сообщили в штабе ООС
Украинские военные открывали ответный огонь, сообщили в штабе ООС
Фото: EPA

12 ноября в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе погибло двое украинский военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

С начала суток оккупанты нарушали режим тишины два раза: районе Зайцево они открывали огонь из гранатометов разных систем, а в районе Попасной - из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью... Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1237822370043710

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Попасная, Зайцево, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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