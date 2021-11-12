Пытки заключенных током и убийства украинских силовиков. СБУ опубликовала видео показаний экс-руководителя тюрьмы "Изоляция"

Куликовский рассказал, что завод "Изоляция" боевики захватили в мае 2015 года. Там они дислоцировались до октября.

Сам Куликовский говорит, что был "инспектором охраны "Изоляции" до декабря 2014 года, а после назначен начальником тюрьмы.

"Моя роль была вытянуть правдивые показания. И в дальнейшем при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор всегда были, чтобы если человеку станет плохо, он его откачал", – говорит экс-боевик.

К задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки, уточнил Куликовский.

"А именно: "тапик", он же телефонный аппарат, привязывался либо к пальцам ног, либо Док, который это все делал, он же Симонов Станислав, привязывал к гениталиям... Людей сажали либо в одиночную камеру, где нет ни туалета, ничего, потом не выводили их в туалет – давали бутылку. Либо по приказу Евдокимова Василия Викторовича, он же Ленин, мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял, не кормить, не поить, чтобы только дал показания", – рассказал он.

"Изоляцией" Куликовский руководил до июля 2015 года. После этого у него, по его же словам, произошел конфликт на отдыхе с военным охраны "Изоляции". В результате конфликта охранник погиб.

До января 2018 года Куликовский все еще работал в "Изоляции", но уже не возглавлял тюрьму, а занимался "оперативной деятельностью, выбиванием показаний".

Также он сообщил, что убийство сотрудника СБУ Александра Хараберюша готовили в "Изоляции".

"Когда взорвали Хараберюша, сотрудника СБУ, это все подготавливалось не территории "Изоляции". Там стоял Land Cruiser Prado зеленого цвета, он был поломанный. И они приезжали в масках, и одного сотрудника, который работает в данный момент в "Центре специальных операций министерства госбезопасности "ДНР", обучали прикреплять к днищу автомобиля взрывное устройство", – говорит он.

Также, по его словам, сотрудники "Изоляции" были причастны и к убийству начальника спецназа разведки Максима Шаповала.

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