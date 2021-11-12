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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пытки заключенных током и убийства украинских силовиков. СБУ опубликовала видео показаний экс-руководителя тюрьмы "Изоляция"

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Куликовского отправили под стражу до 7 января
Куликовского отправили под стражу до 7 января
Фото: Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov / Twitter

Бывший руководитель подпольной тюрьмы боевиков "Изоляция" Денис Куликовский дал признательные показания СБУ. Ведомство опубликовало видео показаний на своем YouTube-канале.

Куликовский рассказал, что завод "Изоляция" боевики захватили в мае 2015 года. Там они дислоцировались до октября.

Сам Куликовский говорит, что был "инспектором охраны "Изоляции" до декабря 2014 года, а после назначен начальником тюрьмы.

"Моя роль была вытянуть правдивые показания. И в дальнейшем при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор всегда были, чтобы если человеку станет плохо, он его откачал", – говорит экс-боевик.

К задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки, уточнил Куликовский.

"А именно: "тапик", он же телефонный аппарат, привязывался либо к пальцам ног, либо Док, который это все делал, он же Симонов Станислав, привязывал к гениталиям... Людей сажали либо в одиночную камеру, где нет ни туалета, ничего, потом не выводили их в туалет – давали бутылку. Либо по приказу Евдокимова Василия Викторовича, он же Ленин, мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял, не кормить, не поить, чтобы только дал показания", – рассказал он.

"Изоляцией" Куликовский руководил до июля 2015 года. После этого у него, по его же словам, произошел конфликт на отдыхе с военным охраны "Изоляции". В результате конфликта охранник погиб.

До января 2018 года Куликовский все еще работал в "Изоляции", но уже не возглавлял тюрьму, а занимался "оперативной деятельностью, выбиванием показаний".

Также он сообщил, что убийство сотрудника СБУ Александра Хараберюша готовили в "Изоляции".

"Когда взорвали Хараберюша, сотрудника СБУ, это все подготавливалось не территории "Изоляции". Там стоял Land Cruiser Prado зеленого цвета, он был поломанный. И они приезжали в масках, и одного сотрудника, который работает в данный момент в "Центре специальных операций министерства госбезопасности "ДНР", обучали прикреплять к днищу автомобиля взрывное устройство", – говорит он.

Также, по его словам, сотрудники "Изоляции" были причастны и к убийству начальника спецназа разведки Максима Шаповала.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября бывший политзаключенный Станислав Асеев сообщил о задержании в Киеве Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание экс-руководителя "Изоляции". Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

Теги: СБУ, тюрьма, пытки, Изоляция, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, Денис Куликовский
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