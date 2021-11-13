ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе. Двое военнных ВСУ подорвались, еще один получил огнестрельное ранение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военные ВСУ открывали огонь в ответ на провокации оккупантов
Военные ВСУ открывали огонь в ответ на провокации оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 12 ноября, боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, при чем два – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики открывали огонь в районе Зайцево, Новотроицкого, Новолуганского, Широкого (Донецкой области), Попасной, Новоалександровки (Луганской области).

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью. Один военный получил огнестрельное ранение. Ему предоставили медпомощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в направлении Троицкого Донецкой области.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1238193993339881

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Украина, Донбасс, оккупация, боевики, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, погибшие, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров
Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров
"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера
"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера
"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото
"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото
"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро
"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро
Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя
Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы G
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив промежность
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив промежность
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (410324)
2
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (143265)
3
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (60471)
4
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (49243)
5
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (47443)
6
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (41048)
7
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (36977)
8
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (33592)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS