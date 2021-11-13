Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе. Двое военнных ВСУ подорвались, еще один получил огнестрельное ранение

Боевики открывали огонь в районе Зайцево, Новотроицкого, Новолуганского, Широкого (Донецкой области), Попасной, Новоалександровки (Луганской области).

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью. Один военный получил огнестрельное ранение. Ему предоставили медпомощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в направлении Троицкого Донецкой области.