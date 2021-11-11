Сержант ВСУ умер во время транспортировки тела погибшего на Донбассе военнослужащего

"Это психологически очень сложная работа – возвращать домой погибших героев. Вечная память Геннадию Анатольевичу, соболезнования семье и собратьям", – отметила она.
По информации агентства "Вголос", у водителя-волонтера проекта управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200" Писаренко остановилось сердце. Он вез в Яворов Львовской области погибшего воина.
Писаренко стало плохо около 21.00, он остановил автомобиль на АЗС WOG недалеко от Пирятина, вышел на улицу, где потерял сознание и умер.
По предварительной информации, причиной смерти волонтера стала острая сердечная недостаточность.
7 ноября на Донбассе в результате минометного обстрела погиб сержант 24-й отдельной механизированной бригады Виталий Павлысько, он был родом из Яворова. Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. У 47-летнего Павлысько остались родители, жена и двое детей.