Сержант ВСУ умер во время транспортировки тела погибшего на Донбассе военнослужащего

"Это психологически очень сложная работа – возвращать домой погибших героев. Вечная память Геннадию Анатольевичу, соболезнования семье и собратьям", – отметила она.

По информации агентства "Вголос", у водителя-волонтера проекта управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200" Писаренко остановилось сердце. Он вез в Яворов Львовской области погибшего воина.

Писаренко стало плохо около 21.00, он остановил автомобиль на АЗС WOG недалеко от Пирятина, вышел на улицу, где потерял сознание и умер.

По предварительной информации, причиной смерти волонтера стала острая сердечная недостаточность.