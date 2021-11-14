В результате обстрела Невельского повреждены и разрушены частные дома, под завалами оказались люди – глава Донецкой ОГА

Два дома уничтожены полностью.

"Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал. Но по сообщению штаба операции Объединенных сил, ранен один военнослужащий – водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое", – говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что обстрел произошел ночью. В штабе ООС сообщали, что Невельское обстреляли из минометов калибра 120 мм.