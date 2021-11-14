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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Невельского повреждены и разрушены частные дома, под завалами оказались люди – глава Донецкой ОГА

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Оккупанты обстреляли Невельское из минометов калибра 120 мм
Оккупанты обстреляли Невельское из минометов калибра 120 мм
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Минимум четыре частных дома были повреждены или разрушены во время обстрела российско-оккупационными войсками Невельского Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook 14 ноября.

Два дома уничтожены полностью.

"Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал. Но по сообщению штаба операции Объединенных сил, ранен один военнослужащий – водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое", – говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что обстрел произошел ночью. В штабе ООС сообщали, что Невельское обстреляли из минометов калибра 120 мм.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/1078522376230182

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Донецкая область, обстрелы, российская агрессия, Невельское, операция Объединенных сил, Павел Кириленко, ООС
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