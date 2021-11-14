Полиция открыла уголовное производство после обстрела Невельского

По данным полиции, в результате обстрела повреждены девять домов, три из них полностью разрушены Фото: mvs.gov.ua

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

"В результате обстрела повреждены девять домов, три из которых полностью разрушены. На место происшествия выехало руководство полиции Авдеевки для предоставления местным жителям помощи", – отметили в полиции.

Обстрел произошел в 1.30. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежной.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщал минимум о четырех поврежденных домах.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – написал он.