Боевики второй раз за неделю обстреляли Невельское. Повреждено семь домов – полиция

"Сегодня ночью второй раз за эту неделю боевики обстреляли село в Покровском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки", – отметили в релизе.

Местные жители рассказали, что обстрел произошел в 2.30. Пострадало семь домов, два из них разрушены, жертв среди населения нет.

Полиция планирует открыть производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

Фото: dn.npu.gov.ua

14 ноября в результате обстрела Невельского из ствольной артиллерии пострадали девять домов, три из них были полностью разрушены. Во время обстрела под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

"Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.