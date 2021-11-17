За четверо суток в результате обстрелов со стороны оккупантов в Донецкой области повреждены 16 домов – прокуратура

16 ноября оккупанты из минометов обстреляли Марьинку, в результате была повреждена крыша дома.

Также оккупанты в ночь с 16-го на 17 ноября обстреляли Невельское.

"Во время атаки повреждены семь частных домовладений и пять военных автомобилей", – говорится в сообщении.

Невельское обстреливали также в ночь с 13-го на 14 ноября. Тогда было повреждено восемь домов и сгорел один автомобиль, который находился в одном из дворов.

Начато расследование в нескольких уголовных производствах по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).