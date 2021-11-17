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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За четверо суток в результате обстрелов со стороны оккупантов в Донецкой области повреждены 16 домов – прокуратура

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Невельское обстреливали дважды за несколько дней
Невельское обстреливали дважды за несколько дней
Фото: don.gp.gov.ua

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск за четверо суток повреждены 16 домов. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры 17 ноября.

16 ноября оккупанты из минометов обстреляли Марьинку, в результате была повреждена крыша дома.

Также оккупанты в ночь с 16-го на 17 ноября обстреляли Невельское.

"Во время атаки повреждены семь частных домовладений и пять военных автомобилей", – говорится в сообщении.

Невельское обстреливали также в ночь с 13-го на 14 ноября. Тогда было повреждено восемь домов и сгорел один автомобиль, который находился в одном из дворов.

Начато расследование в нескольких уголовных производствах по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Донецкая область, прокуратура, Марьинка, обстрелы, российская агрессия, Невельское, война в Украине
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