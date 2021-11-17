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Ярош: Вижу ли я развал России? Безусловно. Мне кажется, это дело одного поколения

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Ярош: Путин заложил основу для ускорения развала империи
Ярош: Путин заложил основу для ускорения развала империи
Фото: EPA

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош считает, что Российскую Федерацию в будущем ждет распад. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое выйдет сегодня вечером.

Бацман спросила, о чем бы он поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы у них случилась встреча. Ярош сказал, что никогда не думал об этом, но, к примеру, мог бы поговорить о вероятном распаде РФ.

"[Вижу ли я развал России?] Вижу, безусловно. [Когда?] Сложно сказать. Но не думаю, что это в очень далекой перспективе. Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – считает Ярош.

Он назвал Путина "российским квазиимператором" и высказал мнение, что тот оказал себе медвежью услугу, начав боевые действия на востоке Украины и аннексировав Крым.

"Он заложил основу для ускорения развала империи. И это очень важно. В конце концов, все закончится тем, что Кавказ станет какой-то Кавказской конфедерацией, Татарстан и Башкортостан – Татарской и так далее. То есть они разлетятся в щепки. Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе... Ему бы лучше заниматься теми проблемами. Но это не тот человек. У него главное задание  имперское мессианство, возрождение империи", – сказал бывший лидер "Правого сектора".

Он считает, что спровоцировать развал РФ могут разные события, в том числе смерть президента или активность мусульманского населения.

"В РФ смерть царя  это всегда потрясение и горе. Поэтому оно в миг может распасться... Мы видим, какое у [главы Чечни Рамзана] Кадырова влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент, и империи придет конец", – убежден Ярош.

Интервью с Ярошем выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Рамзан Кадыров, Кавказ, Дмитрий Ярош, Татарстан, аннексия, Башкортостан, Дальний Восток, Алеся Бацман, война в Украине, война на Донбассе
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