Ярош: Вижу ли я развал России? Безусловно. Мне кажется, это дело одного поколения

Бацман спросила, о чем бы он поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы у них случилась встреча. Ярош сказал, что никогда не думал об этом, но, к примеру, мог бы поговорить о вероятном распаде РФ.

"[Вижу ли я развал России?] Вижу, безусловно. [Когда?] Сложно сказать. Но не думаю, что это в очень далекой перспективе. Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – считает Ярош.

Он назвал Путина "российским квазиимператором" и высказал мнение, что тот оказал себе медвежью услугу, начав боевые действия на востоке Украины и аннексировав Крым.

"Он заложил основу для ускорения развала империи. И это очень важно. В конце концов, все закончится тем, что Кавказ станет какой-то Кавказской конфедерацией, Татарстан и Башкортостан – Татарской и так далее. То есть они разлетятся в щепки. Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе... Ему бы лучше заниматься теми проблемами. Но это не тот человек. У него главное задание – имперское мессианство, возрождение империи", – сказал бывший лидер "Правого сектора".

Он считает, что спровоцировать развал РФ могут разные события, в том числе смерть президента или активность мусульманского населения.

"В РФ смерть царя – это всегда потрясение и горе. Поэтому оно в миг может распасться... Мы видим, какое у [главы Чечни Рамзана] Кадырова влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент, и империи придет конец", – убежден Ярош.

Интервью с Ярошем выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

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Видео: Алеся Бацман / YouTube