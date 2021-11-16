Боевики на Донбассе обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом – украинская сторона СЦКК

Оккупанты с начала месяца осуществили восемь обстрелов населенных пунктов на Донбассе Фото: EPA

Обстрел с применением минометов калибра 82 мм велся с 7.50 до 8.20.

"Огонь велся с направления населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория по адресу по улице Прокофьева, 236. Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки", – говорится в сообщении.

Наблюдатели передали материалы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также – в Донецкую областную прокуратуру для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Украинская сторона СЦКК отметила, что в сентябре оккупанты осуществили семь обстрелов населенных пунктов на подконтрольной правительству территории, в октябре – девять, а с начала ноября – восемь.