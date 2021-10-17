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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили перемирие – штаб ООС

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17 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
17 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Фото: mil.gov.ua

За прошедшие сутки, 16 октября, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

В направлении Луганского наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

"Позиции украинских воинов у Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы", – отметили в релизе.

У Широкино боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а в направлении Марьинки – из минометов калибра 82 мм. В районе Светлодарска обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе ООС сообщили, что потерь среди украинских военнослужащих не было.

По состоянию на 7.00 17 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1220999435059337

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, Красногоровка, Широкино, Крымское, Светлодарск, Луганское, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе
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