Боевики на Донбассе 11 раз нарушили перемирие – штаб ООС

Боевики четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

В направлении Луганского наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

"Позиции украинских воинов у Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы", – отметили в релизе.

У Широкино боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а в направлении Марьинки – из минометов калибра 82 мм. В районе Светлодарска обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе ООС сообщили, что потерь среди украинских военнослужащих не было.

По состоянию на 7.00 17 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.