Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики открывали огонь вблизи Новозвановки, Золотого-4, Новотошковского (Луганская область), Авдеевки, Красногоровки и Лебединского (Донецкая область).

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Ему предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На вооруженные провокации боевиков ВСУ открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С начала суток 16 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.