На Донбассе ранены трое украинских военных – штаб ООС

С начала суток российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе семь раз – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В направлении Невельского Донецкой области боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки Луганской области – также из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 Луганской области российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка Луганской области оккупанты совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм. А в сторону Крымского Луганской области – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции Объединенных сил у Марьинки Донецкой области попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Раненым украинским военным оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Военнослужащие ООС открывали по позициям боевиков ответный огонь.