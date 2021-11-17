"Потерял ориентиры на местности". Украинские военные задержали на линии разграничения на Донбассе российского пулеметчика боевиков "ЛНР"

По данным спецслужбы, боевик потерял ориентиры на местности и случайно вышел на украинские позиции.
Установлено, что задержанный является уроженцем РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем – помощника гранатометчика группировки боевиков.
Во время задержания у него обнаружили "военный билет ЛНР", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО и снаряженный магазин от автомата Калашникова.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.