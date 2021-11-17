"Потерял ориентиры на местности". Украинские военные задержали на линии разграничения на Донбассе российского пулеметчика боевиков "ЛНР"

По данным спецслужбы, боевик потерял ориентиры на местности и случайно вышел на украинские позиции.

Установлено, что задержанный является уроженцем РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем – помощника гранатометчика группировки боевиков.

Во время задержания у него обнаружили "военный билет ЛНР", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО и снаряженный магазин от автомата Калашникова.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

ВИДЕО