ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 танков и гаубицы боевиков

Миссия зафиксировала три гаубицы, размещенные с нарушением линий отвода.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала два противотанковых ракетных комплекса на территории объекта в жилом квартале подконтрольного правительству района Донецкой области, а также 30 танков и одну гаубицу на полигоне вблизи Покровки, не подконтрольной правительству, в 36 км восточнее Донецка", – отметили в отчете.

В ОБСЕ сообщили, что по сравнению с прошлыми визитами, которые состоялись 16 мая и 19 сентября 2021 года, в двух постоянных местах хранения вооружения в Луганской области не хватало 20 танков и четырех минометов "Молот".