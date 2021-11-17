За сутки на Донбассе боевики 13 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

"16 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. [...] В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что стрельбу боевики открывали в районе населенных пунктов Марьинка (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), Причепиловка, Новотошковское (из гранатометов различных систем, стрелкового оружия), Травневое (из автоматических станковых гранатометов), Новоалександровка (из минометов калибра 120 мм), Новозвановка (из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

Также оккупанты стреляли возле Муратово (из артиллерии калибра 152 мм), Попасной (из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов) и Песок (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), а в Луганской области "зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения".

"На 7.00 17 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – объяснили в штабе ООС.

По его данным, Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ "и заставили противника прекратить обстрелы".

15 ноября боевики нарушили перемирие шесть раз.