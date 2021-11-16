На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков получил ранение украинский военный

С начала суток российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки – из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского оккупанты трижды открывали огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Майского противник обстрелял позиции сил ООС из автоматических станковых гранатометов. В районе Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм.

Украинские позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм. В сторону населенного пункта Муратовое боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Силы ООС открывали по российским оккупантам ответный огонь.