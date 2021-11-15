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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 19 открывали огонь и ранили водителя-санитара

Украинские военные на обстрелы боевиков открывали ответный огонь
Украинские военные на обстрелы боевиков открывали ответный огонь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 14 ноября, боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрелы велись в направлении Невельского, Чермалика, Пивденного Новолуганского (Донецкой области), Причепиловки, Орехово-Донецкого, Катериновки, Золотого-4, Крымского, Новоалександровки (Луганской области).

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 15 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1239499039876043

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: раненые, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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