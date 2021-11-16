В Донецкой области будут заочно судить "заместителя мэра" оккупированного Донецка

В отношении обвиняемого завершено специальное (заочное) расследование по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Должность" он занимает с 2016 года.

"В частности, правонарушитель принимает участие в формировании и распределении так называемых бюджетных средств, организует проведение мобилизационной работы среди населения. Также обвиняемый, используя подконтрольные оккупационным властям РФ СМИ, во время встреч с жителями Донецка высказывается в поддержку легитимизации оккупационной администрации", – говорится в сообщении.

Фейковый чиновник пребывает в розыске, его будут судить заочно.