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Снаряды, противотанковые мины и почти 40 кг тротила. СБУ нашла тайник боевиков в Луганской области

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В тайнике было более 70 артиллерийских снарядов
В тайнике было более 70 артиллерийских снарядов
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины нашла подземный тайник с боеприпасами в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 15 ноября.

"Среди изъятого – артснаряды и противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила. Тайник обнаружили на территории Счастьенского района, в 5 км от линии разграничения. По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали в 2014 году для обстрела позиций украинских войск и диверсий на объектах энергетики и водоснабжения региона", – говорится в сообщении.

В тайнике нашли более 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, пять противотанковых мин ТМ-62, 10 гранат Ф-1 и РГН, дымовую шашку.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Луганская область, боеприпасы, тайник
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