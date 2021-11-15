Снаряды, противотанковые мины и почти 40 кг тротила. СБУ нашла тайник боевиков в Луганской области

"Среди изъятого – артснаряды и противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила. Тайник обнаружили на территории Счастьенского района, в 5 км от линии разграничения. По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали в 2014 году для обстрела позиций украинских войск и диверсий на объектах энергетики и водоснабжения региона", – говорится в сообщении.

В тайнике нашли более 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, пять противотанковых мин ТМ-62, 10 гранат Ф-1 и РГН, дымовую шашку.