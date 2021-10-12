Рядом с автомобильной трассой в Луганской области обнаружили тайник боевиков с минами. В СБУ заявили о предотвращении диверсии

Тайник был оборудован в заброшенном здании возле автобусной остановки на одной из автотрасс области.

По оперативным данным, арсенал оружия в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" для совершения диверсий.

Правоохранители изъяли из него 13 противотанковых мин ТМ-62М, семь выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, две противопехотные мины МОН-50 и МОН-100, восемь боевых гранат с запалами, 13 взрывателей к противотанковым минам.

"Сейчас продолжаются неотложные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", – отметили в СБУ.