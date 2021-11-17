В Луганской области пограничники задержали гражданина Украины, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

По данным ведомства, мужчина в 2014 году вошел в состав одного из подразделений управляемых Россией незаконных вооруженных формирований.

"В обязанности задержанного входили досмотр транспортных средств и проверка документов у лиц на блокпосту возле города Первомайска Луганской области. Кроме того, по указаниям российских кураторов боевик осуществлял разведку и так называемые "зачистки" местности. Впоследствии, как пояснил злоумышленник, он, опасаясь за свою жизнь, покинул блокпост и скрылся на контролируемую украинскими властями территорию", – говорится в сообщении.

Пограничники передали задержанного боевика сотрудникам Национальной полиции.

"Пограничники направили Национальной полиции уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)", – отметили в Госпогранслужбе. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

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