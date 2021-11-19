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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе нарушили перемирие, погиб украинский военный – штаб ООС

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В 2021 году более 200 украинских военных получили ранения в боях на Донбассе, не менее 55 погибли
В 2021 году более 200 украинских военных получили ранения в боях на Донбассе, не менее 55 погибли
Фото: ЕРА

Незаконные вооруженные формирования России 19 ноября четыре раза нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, три из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом штаб операции Объединенных сил проинформировал в Facebook. 

Так, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм. Они атаковали украинские позиции в районе Марьинки Донецкой области, Лопаскино и Причепиловки Луганской области, сообщили в штабе. 

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – говорится в сводке. 

Украинские военные открыли ответный огонь и, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, заставили боевиков прекратить обстрелы, уточнили в штабе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2731897303778920/

18 ноября боевики на Донбассе пять раз открывали огонь и запустили беспилотник на линию столкновения, но потерь среди украинских военных не было

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, Марьинка, артиллерия, украинский военный, война в Украине, война на Донбассе, погибшие, операция Объединенных сил, ООС
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