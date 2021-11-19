Оккупанты на Донбассе нарушили перемирие, погиб украинский военный – штаб ООС

В 2021 году более 200 украинских военных получили ранения в боях на Донбассе, не менее 55 погибли Фото: ЕРА

Об этом штаб операции Объединенных сил проинформировал в Facebook.

Так, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм. Они атаковали украинские позиции в районе Марьинки Донецкой области, Лопаскино и Причепиловки Луганской области, сообщили в штабе.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – говорится в сводке.

Украинские военные открыли ответный огонь и, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, заставили боевиков прекратить обстрелы, уточнили в штабе.

18 ноября боевики на Донбассе пять раз открывали огонь и запустили беспилотник на линию столкновения, но потерь среди украинских военных не было.