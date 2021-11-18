Шон Пенн планирует снять документальный фильм об Украине, кинорежиссер встретился с украинскими военными в зоне ООС

Основной замысел режиссера, который впервые посетил Украину, – рассказать широкой публике о событиях, происходящих в стране.

"Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии. За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу", – говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, неожиданным для американской делегации стало большое количество женщин в украинской армии, которые выполняют боевые задания.