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Шон Пенн планирует снять документальный фильм об Украине, кинорежиссер встретился с украинскими военными в зоне ООС

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О приезде Пенна в Украину стало известно 16 ноября
О приезде Пенна в Украину стало известно 16 ноября
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн, который планирует снять документальный фильм об Украине, сегодня встретился с украинскими военными в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом 18 ноября в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

Основной замысел режиссера, который впервые посетил Украину, – рассказать широкой публике о событиях, происходящих в стране.

"Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии. За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу", – говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, неожиданным для американской делегации стало большое количество женщин в украинской армии, которые выполняют боевые задания.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1241605556332058

Контекст:

16 ноября стало известно, что Пенн тайно приехал в Украину для того, чтобы снять документальный фильм о событиях Майдана. При этом съемки картины проходят в засекреченном режиме – людей, с которыми актер уже записал интервью на улице Институтской в Киеве, на месте расстрела Небесной сотни в конце 2013-го – начале 2014 года, просят сохранять конфиденциальность.

Несмотря на засекреченность визита актера в Украину, 16 ноября директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло разместил в Faсebook фото Пенна, на котором он запечатлен возле Колокола достоинства. По словам Пошивайло, Пенн трижды ударил в колокол после того, как ему рассказали, что это символизирует. Сообщалось также, что режиссер планирует посетить Мариуполь.

Пенн – двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви".

Режиссер снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Одним из самых известных интервью Пенна является разговор с мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром по прозвищу Эль Чапо, который после встречи с актером был арестован.

Теги: Украина, Майдан, Мариуполь, агрессия, революция, режиссер, Шон Пенн, война на Донбассе, ООС
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