Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2021
 
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Шон Пенн в Киеве трижды ударил в Колокол достоинства

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Пенн приехал в Украину, чтобы снять документальный фильм о событиях на Майдане
Пенн приехал в Украину, чтобы снять документальный фильм о событиях на Майдане
Фото: ЕРА

Американский актер, режиссер и продюсер Шонн Пенн во время пребывания в Киеве посетил Аллею Героев Небесной сотни. Соответствующее фото Пенна опубликовал 16 ноября в Facebook директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.

"Неожиданностью было встретить Шона Пенна на Аллее Героев Небесной сотни. Пригласил его ударить в Колокол достоинства. Обладатель нескольких "Оскаров" и агностик спросил, что это значит. Объяснил, что так мы чествуем своих героев, демонстрируя уважение и память о них, в день их рождения, как Виталия Васильцова сегодня. Господин Пенн задумался на мгновение и ударил в колокол трижды", – написал Пошивайло.

https://www.facebook.com/ihor.poshyvailo/posts/10158272052906053

Контекст:

Пенн – двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви". 

Актер снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Одним из самых известных интервью Пенна является разговор с наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром по прозвищу Эль Чапо, который после встречи с актером был арестован.

16 ноября стало известно, что Пенн приехал в Украину для того, чтобы снять документальный фильм о событиях Майдана. При этом съемки картины проходят в засекреченном режиме – людей, с которыми актер уже записал интервью на улице Институтской, на месте расстрела Небесной сотни в конце 2013-го – начале 2014 года, просят сохранять конфиденциальность.

Также есть информация, что актер планирует побывать в зоне боевых действий на востоке Украины и посетить Мариуполь.

Теги: Киев, Небесная сотня, актер, Шон Пенн
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