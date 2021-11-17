Шон Пенн в Киеве трижды ударил в Колокол достоинства

"Неожиданностью было встретить Шона Пенна на Аллее Героев Небесной сотни. Пригласил его ударить в Колокол достоинства. Обладатель нескольких "Оскаров" и агностик спросил, что это значит. Объяснил, что так мы чествуем своих героев, демонстрируя уважение и память о них, в день их рождения, как Виталия Васильцова сегодня. Господин Пенн задумался на мгновение и ударил в колокол трижды", – написал Пошивайло.

Контекст:

Пенн – двукратный лауреат премии "Оскар" и обладатель "Каннской пальмовой ветви".

Актер снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Одним из самых известных интервью Пенна является разговор с наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром по прозвищу Эль Чапо, который после встречи с актером был арестован.

16 ноября стало известно, что Пенн приехал в Украину для того, чтобы снять документальный фильм о событиях Майдана. При этом съемки картины проходят в засекреченном режиме – людей, с которыми актер уже записал интервью на улице Институтской, на месте расстрела Небесной сотни в конце 2013-го – начале 2014 года, просят сохранять конфиденциальность.

Также есть информация, что актер планирует побывать в зоне боевых действий на востоке Украины и посетить Мариуполь.