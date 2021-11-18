За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных, еще один получил боевую травму – штаб ООС

"В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и 120 мм, использовали артиллерию калибра 152 мм, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы разных систем.

Обстрелы велись в направлении Невельского, в районе Новоалександровки, неподалеку от Золотого-4, вблизи Кряковки, возле Причепиловки, в сторону Крымского, возле Марьинки, в направлении Лебединского, в районе Шумов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения.



"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – сообщили в пресс-центре.

По состоянию на 7.00 18 ноября, со стороны оккупантов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: вблизи Нью-Йорка стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.