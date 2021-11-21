"Будет гораздо более разрушительной". Россия готовит атаку на Украину – ГУР Минобороны

Оценки разведки США и Украины относительно сроков возможной атаки России "почти такие же", отметил Буданов Фото: Минобороны России / Facebook

По его словам, атака РФ, вероятно, "будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю с Украиной Беларусь".

Буданов отметил, что атака, которую готовит Россия, "будет гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 тыс. украинцев".

Но любая атака, по мнению главы ГУР Минобороны, будет после серии психологических операций, чтобы "дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться". Такие операции в настоящее время проводятся, подчеркнул Буданов.

Он добавил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков возможной атаки России "почти такие же".

Буданов говорил 18 ноября, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами.

Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник Главного управления разведки.