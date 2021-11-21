"Мы научились защищаться". Резников не верит в "большую победоносную войну" России против Украины

Резников: Такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет Фото: wikipedia.org

"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной... Весеннее исследование российского исследовательского центра "Левада-центр" об основных страхах россиян показало, что страх номер один – это страх войны. Второй страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?" – заявил министр.

На уточнение, значит ли это, что "большой и победоносной войны России над Украиной не может быть", Резников ответил: "Не верю в это" (в первой текстовой версии интервью на сайте "Голоса Америки" вопрос интервьюера выглядел так: "То есть большого наступления России и захвата территорий не будет?", но позднее вопрос откорректировали в соответствии с видеоверсией. – "ГОРДОН").

"Давайте не забывать: мы за восемь лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. У меня была честь… четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну", – сказал Резников.

При этом он отметил, что вблизи границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ более спокойно, потому что Украина готова к угрозе, а для международного сообщества "это стало немного неожиданным". Он уточнил, что данные разведок Украины и стран-партнеров совпадают, "а оценки могут быть разными".

По словам Резникова, в Украине более 400 тыс. ветеранов, прошедших через боевые действия и готовых защищать страну.

"Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и, как проливать кровь врага, тоже знают и умеют это делать", – подчеркнул он.