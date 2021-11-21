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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы научились защищаться". Резников не верит в "большую победоносную войну" России против Украины

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Резников: Такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет
Резников: Такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет
Фото: wikipedia.org

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина готова отразить российскую агрессию. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон 19 ноября.

"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной... Весеннее исследование российского исследовательского центра "Левада-центр" об основных страхах россиян показало, что страх номер один – это страх войны. Второй страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?" – заявил министр.

На уточнение, значит ли это, что "большой и победоносной войны России над Украиной не может быть", Резников ответил: "Не верю в это" (в первой текстовой версии интервью на сайте "Голоса Америки" вопрос интервьюера выглядел так: "То есть большого наступления России и захвата территорий не будет?", но позднее вопрос откорректировали в соответствии с видеоверсией. – "ГОРДОН").

"Давайте не забывать: мы за восемь лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. У меня была честь… четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну", – сказал Резников.

При этом он отметил, что вблизи границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ более спокойно, потому что Украина готова к угрозе, а для международного сообщества "это стало немного неожиданным". Он уточнил, что данные разведок Украины и стран-партнеров совпадают, "а оценки могут быть разными".

По словам Резникова, в Украине более 400 тыс. ветеранов, прошедших через боевые действия и готовых защищать страну.

"Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и, как проливать кровь врага, тоже знают и умеют это делать", – подчеркнул он.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

Теги: военные, Министерство обороны Украины, ветераны, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия, границы
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