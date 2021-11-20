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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов обсудил ситуацию вблизи украинских границ с министром обороны Канады

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Украинские чиновники в рамках форума в Канаде встретились с канадским министром обороны
Украинские чиновники в рамках форума в Канаде встретились с канадским министром обороны
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе визита на Галифакский форум в Канаде обсудил ситуацию вокруг украинских границ с министром национальной обороны Анитой Ананд. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

В рамках работы форума Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко встретились с Ананд.

Отмечается, что секретарь СНБО Украины также примет участие в одной из сессий в рамках форума, который продлится 19–21 ноября.

Кроме того, в рамках рабочего визита Данилов обменяется мнениями относительно ситуации в сфере безопасности в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран – участниц форума.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

Теги: Канада, СНБО, Минобороны, Алексей Данилов, границы, Анатолий Петренко
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