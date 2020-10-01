Канада выделит Украине $3 млн на поддержку безопасности и обороны – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проинформировал министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня об интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.

Кулеба сообщил о финальной стадии формирования делегации для переговоров с Канадой по расширению действия Соглашения о свободной торговле Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 1 октября во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Украине выделят дополнительные 4,3 млн канадских долларов (около $3 млн) на поддержку безопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Главы дипломатических ведомств отметили образцовое взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности.

Кулеба поблагодарил Шампаня за участие канадских военнослужащих в операции UNIFIER и вклад вооруженных сил Канады в укрепление безопасности Украины во взаимодействии с ВСУ.

Чиновники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Кулеба проинформировал об интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатическому урегулированию в нормандском формате и на консультациях в Минске. Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины.

Глава украинского МИД также сообщил о финальной стадии формирования делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

"Министры обсудили углубление экономического сотрудничества и продолжение диалога по либерализации визового режима, а также дальнейшее внедрение реформ, направленных на развитие украинской экономики и интеграцию Украины в ЕС и НАТО", – добавили в МИД.

Кулеба подчеркнул критическую важность сохранения устойчивой безопасности для прогресса на пути мирного урегулирования.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.