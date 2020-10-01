ГОРДОН
 
 
МИР

Канада выделит Украине $3 млн на поддержку безопасности и обороны – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проинформировал министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня об интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба сообщил о финальной стадии формирования делегации для переговоров с Канадой по расширению действия Соглашения о свободной торговле
Кулеба сообщил о финальной стадии формирования делегации для переговоров с Канадой по расширению действия Соглашения о свободной торговле
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 1 октября во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Украине выделят дополнительные 4,3 млн канадских долларов (около $3 млн) на поддержку безопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Главы дипломатических ведомств отметили образцовое взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности.

Кулеба поблагодарил Шампаня за участие канадских военнослужащих в операции UNIFIER и вклад вооруженных сил Канады в укрепление безопасности Украины во взаимодействии с ВСУ.

Чиновники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Кулеба проинформировал об интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатическому урегулированию в нормандском формате и на консультациях в Минске. Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины.

Глава украинского МИД также сообщил о финальной стадии формирования делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

"Министры обсудили углубление экономического сотрудничества и продолжение диалога по либерализации визового режима, а также дальнейшее внедрение реформ, направленных на развитие украинской экономики и интеграцию Украины в ЕС и НАТО", – добавили в МИД.

Кулеба подчеркнул критическую важность сохранения устойчивой безопасности для прогресса на пути мирного урегулирования.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: МИД, Канада, МИД Украины, Донбасс, Минск, Дмитрий Кулеба, финансовая помощь, ВСУ, Франсуа-Филипп Шампань, UNIFIER
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS