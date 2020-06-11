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МИД Украины планирует упростить получение виз для иностранцев

Нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием оцифрованных отпечатков пальцев рук и образа лица.

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В МИД считают, что такие изменения повысят удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину
В МИД считают, что такие изменения повысят удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 10 июня поддержал инициативу Министерства иностранных дел, которая сделает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, а также повысит безопасность путешественников. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Поскольку предстоит встреча с современной прогрессивной страной. В то же время новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием оцифрованных отпечатков пальцев рук и  образа лица.

В МИД добавили, что приведение процедуры в соответствие с лучшими мировыми стандартами позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину.

Теги: МИД Украины, Дмитрий Кулеба, визы, иностранцы
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