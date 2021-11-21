Резников: Если, не дай бог, против Украины будет агрессия, пострадает вся Европа. Страны Балтии и Польша точно понимают риски

Резников: Ближайшие друзья Украины – это страны Балтии и Польша. Они также были под оккупацией Советского Союза Фото: minre.gov.ua

Об этом в интервью "Голосу Америки", опубликованном 19 ноября, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Данные разведок совпадают, а оценки могут быть разными. Мы не паникуем, потому что за восемь лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков, и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец они начали бить тревогу публично и благодаря в том числе средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира", – сказал Резников, отметив, что "даже в сложной ситуации ищет позитив".

По словам министра, позитив, который он видит, заключается в наличии реакции мирового сообщества на эскалацию. Глава Минобороны не верит, что Путин решится на полномасштабное наступление. Кроме того, Резников подчеркивает: Украина за восемь лет войны научилась защищаться.

Он отметил, что за восемь лет войны Украина также привыкла к тому, что мировое сообщество высказывает обеспокоенность ситуацией.

"Удивление, озабоченность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и [его обитатели] давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать, только если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов как ведущей мировой страны, могут им это продемонстрировать", – добавил министр.

Резников говорит, что хотел бы видеть больше солидарности и решительности со стороны ЕС, США и Великобритании в поддержке Украины.

"Кто точно понимает все риски – это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они также в свое время были под оккупацией Советского Союза, и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самого беспокойства, а ради реакции начнет работать и в Европе", – подчеркнул глава Минобороны, отметив, что на прошлой неделе мир "услышал голос" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заявлял, что европейскому сообществу вскоре придется выбирать между российским газом и защитой Украины и стабильности в мире.

"Если, не дай бог, против Украины будет агрессия, пострадает вся Европа, потому что станет очевидным, что Европа не защищена", – добавил Резников.