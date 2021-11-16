"Русская кровь позволила нам победить нацизм". Джонсон призвал ЕС поддерживать Украину, но "не чтобы противостоять России"

По мнению Джонсона, мировому сообществу сейчас надо согласовывать наши действия подобно тому, как оно создавало новые институты после Второй мировой войны.
"Потому что очевидно, что некоторые страны просто не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, и мы должны четко осознавать это", – заявил премьер-министр Великобритании.
По его словам, Великобритания стремится работать в тесном сотрудничестве и иметь как можно более дружеские и прагматичные отношения с теми, кто разделяет ценности Великобритании в этой ситуации.
"Поэтому, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим противостоять России или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. И нельзя забывать, что именно русская кровь позволила нам победить нацизм", – заявил Джонсон.
Он подчеркнул, что Великобритания помогает Украине из-за "приверженности демократии и свободе" и по этой же причине готова помочь Польше с кризисом на границе с Беларусью.
"Я надеюсь, что другие европейские страны могут осознать, что вскоре предстоит выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или защищать Украину и отстаивать дело мира и стабильности", – сказал Джонсон.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.
В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.
Глава вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер заявил 14 ноября 2021 года, что НАТО должен быть готов к возможной войне с Россией.