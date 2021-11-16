"Русская кровь позволила нам победить нацизм". Джонсон призвал ЕС поддерживать Украину, но "не чтобы противостоять России"

Джонсон: Мы поддерживаем суверенитет Украины не потому, что хотим противостоять России или каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну Фото: EPA

По мнению Джонсона, мировому сообществу сейчас надо согласовывать наши действия подобно тому, как оно создавало новые институты после Второй мировой войны.

"Потому что очевидно, что некоторые страны просто не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, и мы должны четко осознавать это", – заявил премьер-министр Великобритании.

По его словам, Великобритания стремится работать в тесном сотрудничестве и иметь как можно более дружеские и прагматичные отношения с теми, кто разделяет ценности Великобритании в этой ситуации.

"Поэтому, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим противостоять России или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. И нельзя забывать, что именно русская кровь позволила нам победить нацизм", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что Великобритания помогает Украине из-за "приверженности демократии и свободе" и по этой же причине готова помочь Польше с кризисом на границе с Беларусью.

"Я надеюсь, что другие европейские страны могут осознать, что вскоре предстоит выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или защищать Украину и отстаивать дело мира и стабильности", – сказал Джонсон.