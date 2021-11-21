В Кремле назвали "блестящим шагом" публикацию конфиденциальной переписки глав МИД нормандского формата

То, что "сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось", пожаловался Песков Фото: EPA

Спикер Владимира Путина пожаловался, что то, что "сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось".

Отчаявшись "что-то объяснить" на фоне публичных обвинений РФ в бездействии, "вот такой блестящий шаг был предпринят", сказал Песков.

В министерстве иностранных дел РФ считают, что позиция России и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы "подвергаются искажению".

17 ноября МИД РФ опубликовал на сайте дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В частности, в письме от 29 октября Лавров назвал подготовку итогового заявления условием встречи глав МИД в нормандском формате и направил Маасу и Ле Дриану проект такого заявления. В нем, в частности, говорится, что Украина должна прекратить "законотворческую деятельность", которая нарушает положения минского Комплекса мер, включая закон о государственном языке, образовании и правах коренных народов.

В ответе от 4 ноября немецкий и французский министры сообщили, что в проекте РФ есть много положений, с которыми они не могут согласиться, в частности – об организации "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском". Кроме того, по мнению глав МИД ФРГ и Франции, некоторые пункты российского проекта выходят далеко за рамки Минских соглашений. В то же время Маас и Ле Дриан призвали провести встречу глав МИД в нормандском формате 11 ноября как основу будущего саммита лидеров ФРГ, Франции, Украины и РФ.

Лавров, комментируя предложения Берлина и Парижа, подчеркнул в письме от 6 ноября, что выполнение договоренности о прекращении огня, деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе невозможно без прямого диалога Украины и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

16 ноября Лавров в письме предупредил Мааса и Ле Дриана, что переписка между министрами будет опубликована на сайте МИД РФ. Причиной тому стало совместное заявление глав МИД ФРГ и Франции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 15 ноября.

В МИД Франции и Германии возмутились публикацией переписки с главой МИД РФ. Лавров заявил, что его "достали".