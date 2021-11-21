В Кремле отреагировали на информацию о возможной атаке РФ на Украину

РФ обвиняют в необычной военной активности США, которые "пригнали свои вооруженные силы из-за океана", отметил Песков Фото: EPA

О подготовке Россией атаки на Украину в конце января или начале февраля сообщил в интервью Military Times начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Она "будет гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 тыс. украинцев", отметил глава военной разведки.

По словам Пескова, РФ "обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы из-за океана, то есть Соединенные Штаты Америки".

Это "не совсем логично и не совсем прилично", считает спикер Кремля.

В то же время Песков добавил, что попытка "силового решения" деоккупации ОРДЛО может "сотворить еще одну беду" для Украины и "для всех в Европе".

Для разрешения напряженности "США и их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак" у границ РФ, заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Буданов говорил в интервью Military Times, что атака РФ, вероятно, "будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю с Украиной Беларусь".

18 ноября глава ГУР Минобороны отмечал, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами.

Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул Буданов.