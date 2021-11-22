США глубоко обеспокоены заявлением президента Болгарии Радева о "российском" Крыме

Радев дважды за два дня назвал Крым "российским", хотя и отметил, что аннексия является нарушением международного права Фото: EPA

"Соединенные Штаты, G7, Европейский союз и НАТО всегда были ясны и едины в своей позиции, что, несмотря на попытку аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским", – говорится в сообщении.

Посольство США напомнило, что Болгария была в числе участников Крымской платформы, которые на саммите в августе заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что они не признали и не признают попытки России легитимизировать незаконную оккупацию полуострова.

"За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарским властям как в Вашингтоне, так и в Софии", – отметили в посольстве.