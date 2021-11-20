"Расскажу, что такое драма". Кулеба ответил президенту Болгарии на заявления о "российском" Крыме

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украино-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", – написал украинский дипломат.

Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді. https://t.co/HsxN0o551m — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2021

Радев высказался о Крыме два раза за два дня.

18 ноября президент Болгарии заявил, что санкции, которые ввели против России из-за оккупации Крыма, неэффективны. На уточняющий вопрос, чей Крым, Радев ответил: "Он сейчас российский, да?"

19 ноября президент Болгарии сказал, что аннексия Крыма является нарушением международного права, но "на данный момент Крым является российским". Также Радев добавил, что "драмы нет".