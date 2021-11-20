"Расскажу, что такое драма". Кулеба ответил президенту Болгарии на заявления о "российском" Крыме

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украино-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", – написал украинский дипломат.
Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді. https://t.co/HsxN0o551m— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2021
Радев высказался о Крыме два раза за два дня.
18 ноября президент Болгарии заявил, что санкции, которые ввели против России из-за оккупации Крыма, неэффективны. На уточняющий вопрос, чей Крым, Радев ответил: "Он сейчас российский, да?"
19 ноября президент Болгарии сказал, что аннексия Крыма является нарушением международного права, но "на данный момент Крым является российским". Также Радев добавил, что "драмы нет".
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
США, Евросоюз и другие страны в 2014 году из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины ввели против России санкции, которые неоднократно продлевали.