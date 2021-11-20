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Президент Болгарии повторил свои слова о "российском Крыме"

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Радев отметил, что российская аннексия полуострова незаконна
Радев отметил, что российская аннексия полуострова незаконна
Фото: ЕРА

Президент Болгарии Румен Радев повторил свое высказывание о том, что Крым является российским. Об этом 19 ноября сообщил болгарский канал bTV.

Он уточнил, что аннексия Крыма является нарушением международного права, но "на данный момент Крым является российским". Также он добавил, что "драмы нет".

Таким образом, Радев второй раз за два дня назвал Крым российским. 18 ноября он сделал аналогичное заявление во время дебатов с соперником на пост президента.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

США, Евросоюз и другие страны в 2014 году из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины ввели против России санкции, которые неоднократно продлевали.

После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях. "Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также с тех пор, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Россия, Крым, Украина, Болгария, аннексия
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