Президент Болгарии повторил свои слова о "российском Крыме"

Он уточнил, что аннексия Крыма является нарушением международного права, но "на данный момент Крым является российским". Также он добавил, что "драмы нет".

Таким образом, Радев второй раз за два дня назвал Крым российским. 18 ноября он сделал аналогичное заявление во время дебатов с соперником на пост президента.