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Президент Болгарии назвал Крым российским, а санкции против России неэффективными

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Румен Радев сказал, что санкции против России "выглядят неэффективными"
Румен Радев сказал, что санкции против России "выглядят неэффективными"
Фото: ЕРА

Президент Болгарии Румен Радев, который баллотируется на второй срок, 18 ноября вечером во время дебатов со своим конкурентом на эту должность Анастасом Герджиковым назвал оккупированный Россией Крым "российским".

Дебаты транслировал канал БНТ

Герджиков во время дебатов назвал Крым украинской территорией. "Неважно, какой флаг над ней развевается, потому что каждый раз, когда страна аннексирует территорию, она поднимает над ней свой флаг", – сказал он. 

Радев, в свою очередь, заявил, что санкции, которые ввели против России из-за оккупации Крыма, неэффективны. 

"Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. И  также мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", – сказал Радев. 

На уточняющий вопрос о том, чей Крым, действующий президент Болгарии ответил: "Он сейчас российский, да?" 

"Свободна Европа" отмечает, что вопрос о России разделил кандидатов. 

Радев, поддержанный оппозиционной партией "Продолжаем перемены" и еще несколькими политическими силами, является фаворитом президентской гонки, пишет издание. В первом туре его поддержали 49,42% избирателей. Герджиков, выдвинутый партией власти ГЭРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, получил поддержку менее 23% участников голосования.

Второй тур выборов президента Болгарии состоится 21 ноября, отмечает BNR.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях. "Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также с тех пор, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, выборы, Болгария, оккупация, дебаты, Бойко Борисов, Румен Радев
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