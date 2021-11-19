Президент Болгарии назвал Крым российским, а санкции против России неэффективными

Дебаты транслировал канал БНТ.

Герджиков во время дебатов назвал Крым украинской территорией. "Неважно, какой флаг над ней развевается, потому что каждый раз, когда страна аннексирует территорию, она поднимает над ней свой флаг", – сказал он.

Радев, в свою очередь, заявил, что санкции, которые ввели против России из-за оккупации Крыма, неэффективны.

"Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. И также мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", – сказал Радев.

На уточняющий вопрос о том, чей Крым, действующий президент Болгарии ответил: "Он сейчас российский, да?"

"Свободна Европа" отмечает, что вопрос о России разделил кандидатов.

Радев, поддержанный оппозиционной партией "Продолжаем перемены" и еще несколькими политическими силами, является фаворитом президентской гонки, пишет издание. В первом туре его поддержали 49,42% избирателей. Герджиков, выдвинутый партией власти ГЭРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, получил поддержку менее 23% участников голосования.

Второй тур выборов президента Болгарии состоится 21 ноября, отмечает BNR.