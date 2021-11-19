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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Киев ждет опровержения. МИД пригласил посла Болгарии из-за заявления президента Радева о "российском" Крыме

МИД Украины хочет, чтобы президент Болгарии опроверг свои слова о "российском" Крыме
МИД Украины хочет, чтобы президент Болгарии опроверг свои слова о "российском" Крыме
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

19 ноября в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Болгарии Костадина Коджабашева, проинформировала пресс-служба МИД.

Дипломата вызвали в МИД из-за заявлений президента Болгарии Румена Радева во время предвыборных теледебатов. 18 ноября Радев назвал Крым "российским", а санкции против России – неэффективными. 

Украина ожидает опровержения Радевым его слов, подчеркнули в министерстве. 

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении МИД.

Посол заверил украинских дипломатов, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части ее территории не изменилась.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях. "Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также с тех пор, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Украина, МИД, Болгария, Румен Радев, опровержение, посол
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