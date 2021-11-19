Киев ждет опровержения. МИД пригласил посла Болгарии из-за заявления президента Радева о "российском" Крыме

Дипломата вызвали в МИД из-за заявлений президента Болгарии Румена Радева во время предвыборных теледебатов. 18 ноября Радев назвал Крым "российским", а санкции против России – неэффективными.

Украина ожидает опровержения Радевым его слов, подчеркнули в министерстве.

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении МИД.

Посол заверил украинских дипломатов, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части ее территории не изменилась.