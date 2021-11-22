"Это не будет Крым, это будет кровавая бойня". Резников считает, что Путин сейчас решает, идти ли через украинскую границу

Резников надеется, что президент РФ пока не принял еще решение о наступлении на Украину Фото: Олексій Резніков / Facebook

По мнению Резникова, российский лидер своими действиями проверяет единство Европейского союза и союзников по НАТО, а также Украину, Польшу и страны Балтии.

Также глава Минобороны сказал, что, по его мнению, Путин находится в переломном моменте, решая, "идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается найти что-то интересное для себя".

Резников надеется, что президент РФ пока не принял еще решение, и обвинил его в "попытках разжечь этот страх в сердцах людей".

Глава Минобороны Украины добавил, что официальные лица США, Европы и Украины должны отговорить Путина от проведения нового наступления, потому что любое такое вторжение может обойтись Украине и Европе гораздо дороже, чем действия России в 2014 году.

Если этого не сделать, то, по словам Резникова, "это не будет Крым, это будет кровавая бойня".