США готовы отвечать на вредоносные действия России – Белый дом

США находятся в тесном контакте с украинскими лидерами, отметили в Белом доме Фото: depositphotos.com

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Псаки спросили, как в американской администрации оценивают эскалацию вблизи границы Украины.

Пресс-секретарь Белого дома ответила, что Штаты по этому вопросу тесно общаются с европейскими союзниками. Псаки подчеркнула, что в 2021 году США уже потратили более $400 млн на поддержку суверенитета Украины.

СМИ уточнили у спикера администрации Джо Байдена, готовы ли США увеличить военную помощь Украине, о чем в Киеве публично просили Вашингтон, а также предоставить военных советников.

"Мы находимся в тесном контакте с украинскими лидерами, но мне сегодня нечего анонсировать", – сказала Псаки.

В Госдепартаменте говорили 10 ноября, что США продолжат работу над предоставлением военной помощи Украине.

22 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения из-за угрозы нападения со стороны России.

В пакет военной помощи Украине могут войти противотанковые и бронебойные системы Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны.

Минобороны США также настаивает на передаче Украине некоторого оборудования, которое ранее планировали отправить в Афганистан. В частности, российские вертолеты Ми-17.

В то же время некоторые чиновники в администрации США обеспокоены тем, что отправка в Украину вертолетов и систем ПВО может быть расценена в Москве как серьезная эскалация конфликта.