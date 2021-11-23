США могут передать Украине Javelin и российские вертолеты Ми-17 из-за угрозы атаки РФ – СМИ

Отмечается, что в пакет военной помощи Украине могут войти противотанковые и бронебойные системы Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны.

Минобороны США также настаивает на передаче Украине некоторого оборудования, которое ранее планировали отправить в Афганистан. В частности, российские вертолеты Ми-17.

В Пентагоне решают, что с ними делать после ухода США из Афганистана, подчеркнул источник телеканала.

В то же время некоторые чиновники в администрации США обеспокоены тем, что отправка в Украину вертолетов и систем ПВО может быть расценена в Москве как серьезная эскалация конфликта.

Кроме того, Штаты ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций против РФ, если ее войска вторгнуться в Украину.