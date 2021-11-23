Резников рассказал, готовит ли Украина ответ на масштабную мобилизацию резервистов в России

Резников: У нас в резерве уже более 200 тыс. украинцев и украинок, которые прошли фронт Фото: ЕРА

Агентство Bloomberg написало сегодня, что Россия объявила мобилизацию десятков тысяч резервистов в беспрецедентных за последние 30 лет масштабах, хотя официально об этом не сообщалось. Ведущий спросил, планирует ли Украина что-то подобное в ответ.

"Украина, к счастью, планирует давно. Потому что мы с вами учимся оказывать сопротивление и сдерживание уже восьмой год", – ответил Резников.

Он напомнил, что с января 2022 года начнет действовать закон о национальном сопротивлении.

"Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас в резерве уже более 200 тыс. украинцев и украинок, которые прошли фронт, имеют опыт. Они добровольно согласились быть в резерве. Они, по сути, военнообязанные. В случае необходимости разворачивание батальонов территориальной обороны будет происходить по закону, будут использоваться резервы, вооружение. Есть командующий, соответственно. Поэтому мы готовы", – добавил глава Минобороны.