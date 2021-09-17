Защитная стена и золотой жезл. Бригады территориальной обороны получили собственные эмблемы

Утвержденные эмблемы разработаны в едином стиле и включают в себя элементы исторических символов регионов. Гербы помещены в щиты с зубчатой "головой", что символизирует защитную стену.

Отмечается, что с целью формирования милитаристских традиций украинского войска в символике подразделений используются обозначения не "административных единиц, искусственно образованных при советской оккупации", а исторических регионов Украины.

При создании эмблем использовалась не только региональная геральдика, но и историческая символика времен эпохи казачества.

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Также свою эмблему получило командование теробороны. На ней изображен золотой жезл на скрещенных казацких мушкетах. Жезл является символом органа военного управления, а мушкеты "были основным оружием казацкого войска и символизируют постоянную готовность к защите", говорится в сообщении.

Фото: armyinform.com.ua

Ранее подразделения теробороны использовали неутвержденные нарукавные знаки, на которых в основном изображались гербы областей и городов, в которых бригады дислоцируются. Также на знаках был размещен неофициальный девиз "Защитим свой дом. Защитим Украину" и номер подразделения.

Фото: armyinform.com.ua