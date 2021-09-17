Защитная стена и золотой жезл. Бригады территориальной обороны получили собственные эмблемы

Утвержденные эмблемы разработаны в едином стиле и включают в себя элементы исторических символов регионов. Гербы помещены в щиты с зубчатой "головой", что символизирует защитную стену.
Отмечается, что с целью формирования милитаристских традиций украинского войска в символике подразделений используются обозначения не "административных единиц, искусственно образованных при советской оккупации", а исторических регионов Украины.
При создании эмблем использовалась не только региональная геральдика, но и историческая символика времен эпохи казачества.
Также свою эмблему получило командование теробороны. На ней изображен золотой жезл на скрещенных казацких мушкетах. Жезл является символом органа военного управления, а мушкеты "были основным оружием казацкого войска и символизируют постоянную готовность к защите", говорится в сообщении.
Ранее подразделения теробороны использовали неутвержденные нарукавные знаки, на которых в основном изображались гербы областей и городов, в которых бригады дислоцируются. Также на знаках был размещен неофициальный девиз "Защитим свой дом. Защитим Украину" и номер подразделения.
16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.). Зеленский его подписал 29 июля.