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Защитная стена и золотой жезл. Бригады территориальной обороны получили собственные эмблемы

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Защитная стена и золотой жезл. Бригады территориальной обороны получили собственные эмблемы / ГОРДОН

Фото: armyinform.com.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утвердил нарукавные эмблемы всех отдельных бригад территориальной обороны Сухопутных войск. Об этом сообщил 16 сентября портал Минобороны "Армия Inform".

Утвержденные эмблемы разработаны в едином стиле и включают в себя элементы исторических символов регионов. Гербы помещены в щиты с зубчатой "головой", что символизирует защитную стену.

Отмечается, что с целью формирования милитаристских традиций украинского войска в символике подразделений используются обозначения не "административных единиц, искусственно образованных при советской оккупации", а исторических регионов Украины.

При создании эмблем использовалась не только региональная геральдика, но и историческая символика времен эпохи казачества.

Также свою эмблему получило командование теробороны. На ней изображен золотой жезл на скрещенных казацких мушкетах. Жезл является символом органа военного управления, а мушкеты "были основным оружием казацкого войска и символизируют постоянную готовность к защите", говорится в сообщении.

Фото: armyinform.com.ua
Фото: armyinform.com.ua

Ранее подразделения теробороны использовали неутвержденные нарукавные знаки, на которых в основном изображались гербы областей и городов, в которых бригады дислоцируются. Также на знаках был размещен неофициальный девиз "Защитим свой дом. Защитим Украину" и номер подразделения.

Фото: armyinform.com.ua
Фото: armyinform.com.ua

Контекст:

16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.). Зеленский его подписал 29 июля.

Теги: армия, оборона, территориальная оборона, регионы, Валерий Залужный
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