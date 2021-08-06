В Киеве пройдут военные сборы, власти просят горожан не пугаться стрельбы

Практические занятия на сборах пройдут на улицах и в райадминистрациях Фото: kyivcity.gov.ua

Во время учений с 10-го по 12 августа будут использовать холостые патроны и учебные взрывные устройства, поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителей.

Учения пройдут в следующих местах:

улица Большая окружная напротив ЖК "Министерский" – выполнение боевых задач по обороне города Киева;

проспект Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной администрации – поддержание правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения;

улица Промышленная, 4, ТЭЦ-5 – охрана критически важных объектов и коммуникаций города;

проспект Воздухофлотский, 41, здание Соломенской РГА – охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти;

малый зал Голосеевской райадминистрации – развертывание районного штаба территориальной обороны;

спортивный зал Соломенской райадминистрации – развертывание районного штаба территориальной обороны.