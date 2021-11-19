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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина остается в Минских соглашениях – Резников

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Резников: Нам нужно сохранить этот канал для лидеров и ждать, когда появится окно возможностей
Резников: Нам нужно сохранить этот канал для лидеров и ждать, когда появится окно возможностей
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Украина остается в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с журналистами в посольстве Украины в Вашингтоне 19 ноября, сообщает "РБК-Украина".

"У нас есть только одно политико-дипломатическое соглашение – так называемые Минские соглашения – и определенная логистическая платформа под названием "нормандский формат". Поэтому нам нужно сохранить этот канал для лидеров и ждать, когда появится окно возможностей. Поэтому мы остаемся при Минских соглашениях", – заявил министр.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Алексей Резников, Минские соглашения, российская агрессия
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