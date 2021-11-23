В РФ назвали вбросом информацию о подготовке вторжения в Украину. Российская разведка сравнила ситуацию с Грузией в 2008 году

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, вбросы. Для вбросов используют в качестве трубы Bloomberg, некоторые американские газеты участвуют. Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", – сказал спикер Владимира Путина.

По словам Пескова, подобные вбросы могут быть "камуфляжем" намерений разрешить конфликт на Донбассе силой.

Ситуация в Украине похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году, говорится 22 ноября в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Тогда [президент] Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", – пригрозили в СВР.

Российская внешняя разведка сообщила о якобы "ползучем продвижении украинских позиций вглубь серой зоны вдоль линии разграничения [на Донбассе], а также концентрации сил и средств ВСУ в приграничных районах с РФ и Беларусью".

В СВР информацию о концентрации армии РФ возле границ Украины для военного вторжения назвали "абсолютно ложной", а политику США и ЕС – "провокационной", которая "укрепляет чувство вседозволенности и безнаказанности" у Киева.

В понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг обвинения РФ о якобы подготовке Украины к военной операции.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", – отметил Кулеба.

О подготовке Россией атаки на Украину в конце января или начале февраля сообщил в интервью Military Times, опубликованном 21 ноября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Она "будет гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 тыс. украинцев", подчеркнул глава военной разведки.

18 ноября Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", сказал глава ГУР Минобороны.