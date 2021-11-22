Шмыгаль о российских войсках на границе: Ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим

Шмыгаля попросили прокомментировать мнение министра обороны Литовской Республики о том, что ситуация на границе Беларуси и Польши может быть прикрытием для наступления Российской Федерации на Украину.

"Ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная как никогда. Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сформированную и вызванную Россией, на белорусской территории в частности", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что ВСУ и украинская разведка работают над отслеживанием связанных с этим возможных атак, в том числе в координации с зарубежными партнерами.

"Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопрос наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день. Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры и все специальные службы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", – сказал премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, что Украина меняет стратегию не только на границы с Беларусью и Россией, но и с Евросоюзом – там отдельный департамент Мининфраструктуры будет заниматься гражданской инфраструктурой границы.